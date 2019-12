Tradicionales piñatas de guajolotes, de Yucatán para el mundo

Con manos llenas de experiencia, a sus 89 años de edad, doña Mercedes Canul, conocida como "Doña Mechita", sigue creando peculiares piñatas que son famosas en todo el país, pues para la época navideña crea divertidos diseños de pavos que ya son todo un ícono.

Ya tiene como 30 años, pero de los pavos como 5 años, ahorita que estoy haciendo los pavos, pero solo para Navidad, antes hacía yo estrellas, pero ahora ya no", Mercedes Canul 'Doña Mechita', fabricante de piñatas.

Desde el mes de febrero inicia la fabricación, ya que son más de cien piñatas las que distribuye por todo el país. Los pavos jaraneros son de los diseños más solicitados.

Pues contenta porque no solo de acá vienen a comprar, muchos lados de Cozumel, de Cancún, de Campeche, de todos lados vienen a comprar. Hay quien me dice 'no creo que trabaje usted estas cosas', dicen, porque como ya estoy grande, ya tengo 89 años, 'pero me gusta', le digo, por eso lo hago", Mercedes Canul 'Doña Mechita', fabricante de piñatas.

Algunas de sus nietas ya se han sumado a esta tradición y ahora están aprendiendo el oficio familiar.

El año pasado me enseñó mi abuelita a 'vestir' las piñatas, primeramente, porque a pesar de que parece fácil no lo es, ella es muy exigente con lo que hace, con ella misma, con su trabajo y con lo que me pide a mí principalmente hacer”, explica Ariana Canché, una de las nietas de Doña Mechita.

La tradición seguirá viva también en internet, pues incluso poseen sus cuentas en redes sociales.

