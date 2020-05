Un payaso paramédico en Yucatán: entre salvar vidas y sacar sonrisas

Cuando la ambulancia número 27 entra en acción, el paramédico Samuel sabe que está yendo a enfrentar al COVID-19, porque es una de las unidades asignadas, en exclusiva, para pacientes con esta enfermedad en Mérida, Yucatán.

Me siento bien, me siento orgulloso conmigo mismo, porque es una nueva experiencia que estamos aprendiendo todos los paramédicos que estamos luchando en primera línea para enfrentar esta pandemia, yo me siento bien, me siento orgulloso de poder ayudar a mi gente que es de acá de Mérida, Yucatán, dando todo, para poder acabar con esto, y poder ayudarlos para que sigan adelante a pesar de la enfermedad”, explicó el paramédico y doctor de la risa para niños con cáncer, Samuel Cen.

Pero al terminar la jornada para salvar vidas, Samuel se transforma en “Polvorito Clow” dispuesto a convertirse en el terapeuta de las risas para pequeños con cáncer en el albergue de la Asociación Mexicana de Niños con Cáncer y en el hospital Regional de Alta Especialidad.

Ha habido experiencias muy bonitas, al momento de salir a jugar con ellos, de ir a pasear con ellos, de convivir con ellos, de festejar, se le llama vigilancia, cuando dejan de recibir su tratamiento por mejoría, tocan una campanita, y es un momento muy feliz, muy conmovedor”, indicó el profesional de la salud.

Desde hace más de 13 años, Samuel es paramédico. Foto: Kattia Espinosa

Desde hace más de tres años, Samuel combina su labor de paramédico con su labor altruista de llevar alegría a los pequeños. Ante la pandemia, sus shows los ha continuado a través de redes sociales.

Ser paramédico es una labor que te quita tiempo, porque desgasta mucho y además hace esta labor con estos niños, la verdad no muchos lo hacen acá, creo que es de admirarse, es también de agarrarse de ejemplo”, dijo al respecto el enfermero y compañero de Samuel, Roger Sánchez.

La esposa de Samuel, María José Trejo, indicó que desde el momento que éste llegó a realizar dicha labor de distraer a los niños un rato, crear un poquito de emoción y alegrarles la vida, realmente se ve el agradecimiento de parte de ellos y la respuesta de los niños y de los familiares, porque no sólo los niños sufren sino también el papá, la mamá y las personas que están alrededor de ellos.

En primera línea y con más de 13 años como paramédico, Samuel ha aprendido a amar ambas profesiones. Pese al cansancio de la jornada, el "show debe continuar" y lo hace puntual cada dos noches, a través de sus páginas en Facebook “Polvorito Clow” y “Polvorito Cen”, ya que, por el momento, no puede acercarse a los niños debido a la pandemia.

