Único municipio de la esperanza yucateco no regresa a nueva normalidad

Dzoncauich es el único "municipio de la esperanza” en Yucatán, pero no regresará a la “nueva normalidad”; aquí las medidas sanitarias continuarán extremas y bajo vigilancia.

Hoy lamentablemente no podemos estar a la par con otros 'municipios de la esperanza', como se ha denominado, porque Yucatán, en específico, está en un alto número de contagios; eso quiere decir que no es un buen momento para realizarlo...”, indicó su alcaldesa, Gloria Raz.

Además, la edil de este municipio yucateco dijo que si se levanta el cerco sanitario que existe, podría ser contraproducente porque ha costado mucho trabajo concientizar a la población para que las personas se puedan adaptar a esta situación, por lo que consideró que, lejos de que sea prudente, causaría un riesgo en la salud de la población.

Vecinos apoyan mantener medidas

En la comunidad, ubicada a unos 70 kilómetros de Mérida, la capital yucateca, los vecinos apoyan mantener las medidas sanitarias, pues aseguran que “primero la salud”, para volver a disfrutar con tranquilidad a los suyos.

Hay que protegerse, porque mucha gente no tiene trabajo, no tiene qué comer, pero lo bueno que se está dando la despensa, aunque no tengan trabajo, de eso pueden sobrevivir”, indicó Feliciana Castalleada, una vecina de Dzoncahuich.

Aquí con nosotros se están tomando medidas muy importantes, entre todos acá del pueblo de Dzoncahuich estamos unidos, nos estamos apoyando, unos a otros mutuamente”, explicó Miriam Juan, otra vecina de la localidad.

Esperarán bajo confinamiento

Junto con Dzoncahuich, el resto del estado espera aún bajo confinamiento a que el próximo 1 de junio, de manera escalonada, se vuelva a la “nueva normalidad”.

En varios municipios, como en Dzilam González, Dzizantún y Dzilam de Bravo, se ha recurrido al “trueque”, y ha dado buenos resultados.

De acuerdo con disposiciones de la Secretaría de Salud Federal, 324 “municipios de la esperanza” podrían retomar actividades este lunes.

En Yucatán, de acuerdo con la dependencia, los días que restan de mayo se presentarán los picos de la pandemia del COVID-19, por lo que no se permitirá el “relajamiento” de medidas.

Este 18 de mayo, las únicas industrias que regresaron, bajo estrictas medidas sanitarias, fueron las relacionadas a automotriz y aeroespacial; el resto, hasta el 1 de junio y de manera escalonada.

