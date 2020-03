Yucatán: enfermero ofrece atención médica gratis por COVID-19

En medio de la contingencia por el coronavirus, Noé Cortés, un enfermero en Mérida, Yucatán, ofrece atención médica gratuita, especialmente a personas de la tercera edad para evitar que se expongan en hospitales.

Inyecciones, canalizaciones, cambio de sondas o simplemente toma de niveles de glucosa o presión, lo está realizando sin nada a cambio.

Es dar un tipo de apoyo, para que no tengan que estar yendo al área de urgencias, es importante recordarle a la gente, es importante mencionarle a la gente, que ahorita solamente deben de salir lo necesario, y más si realmente es una necesidad debido a la contingencia que tenemos por el virus”, señala el enfermero de Yucatán, Noé Cortés.

Noé también atiende a otros abuelitos

El enfermero Noé, junto con su familia, también se hace cargo del albergue “Casa de Descanso de Los Abuelos A.C.”, en donde velan por la salud e integridad de 17 abuelitos a quienes cuidan, dándoles un hogar, comida y medicinas.

En medio de todo lo generado a causa del coronavirus, decidió ofrecer sus servicios vía Facebook, y una “avalancha” de apoyo le fue solicitada.

Fátima, una de las pacientes del enfermero

Fátima padece de Lupus desde hace varios años, una enfermedad autoinmune que daña diversas partes del cuerpo. En su hospital le suspendieron citas de Yucatán, pero Noé llegó al rescate.

Me tocaba mi cita el 16 de abril, pero con eso me dijeron que no vaya, para que no me contagie porque a lo mejor en el Hospital hay enfermos de eso, COVID-19 (...) lo agradezco todo lo que hace por mí, porque no me cobra cuando me cambia la sonda y cuando necesito algo de mi enfermedad pues él me lo trae” , destacó Fátima Chí, una de las pacientes de Noé.

Una acción para evitar saturación de hospitales

Noé busca también que la gente acuda con él para que no vayan a los hospitales y los saturen, y aportar así su “granito” de arena, para promover la campaña “Quédate en Casa” y evitar contagios por el coronavirus en Mérida, Yucatán.

Sí me da miedo, sí es muy peligroso porque no sabemos qué enfermedades puedan tener las personas de las casas dónde he ido, pero no creo que esa sea una limitante para que nosotros los profesionales de la salud, hagamos nuestro trabajo, voy con cubrebocas, guantes, gel antibacterial. Me lavo las manos 300 veces al día, las veces que sean necesarios, hay que protegernos, pero también no podemos dejar de atender a la gente” , señaló Noé.

Hasta este domingo, la Secretaría de Salud sumaba 19 casos positivos de COVID-19 en Yucatán de un total de 72 casos sospechosos; de los cuales 9 continúan en estudio y 44 casos ya fueron descartados.

