Con mensajes radiofónicos desde Tepetongo y una frontera cerrada en Fresnillo, Zacatecas, el Pueblo Mágico de Jerez de García Salinas ha sido discriminado por las autoridades de municipios vecinos por el brote de coronavirus.

Estas acciones han provocado la indignación del pueblo de Jerez y de sus autoridades.

Sí hay un gran porcentaje, ha aumentado incluso la presencia de muchos de Jerez a Fresnillo y que los debemos estar resguardando y nos debemos estar cuidando”, Saúl Monreal, presidente municipal de Fresnillo

Por su parte, el edil de Jerez recordó que en dicho municipio siempre se ha tratado bien a la gente.

Pues mira, totalmente el pueblo de Jerez está hoy en día sentido, sí te lo puedo decir porque a final de cuentas Jerez siempre ha sido un pueblo alegre, un pueblo hospitalario, aquí siempre se le ha tratado a la gente muy bien, hoy en día nuestras ferias, nuestros festivales, los domingos llenos aquí de alegría de paisanos, de vecinos, de municipios ahora si que muy cercanos, da tristeza sí, la gente está un poco sentida pero Jerez no va a tomar esas medidas”, Antonio Aceves, presidente municipal de Jerez

Incluso el personal de Salud que ha sido temporalmente reubicado a otros espacios fuera del municipio y, con pruebas en mano de estar libres del coronavirus, es acosado constantemente tanto por pacientes como por autoridades de municipios vecinos.

Pues realmente se siente uno incómodo porque dentro del hospital está haciendo su trabajo, responderle a la población para darle esa seguridad, hay mucho médico que está al frente, al frente de la batalla y sí es difícil entender que la gente en cierto momento lo ve a uno como que el que me va a contagiar y si eres de Jerez, no te aproximes... es difícil vivir este momento pero uno lo hace por el bien común, por el bien de la población”, Pedro Ordóñez, médico del Hospital de especialidades de Jerez de García Salinas

Por otro lado, la gente de Jerez quedó extrañada por la actitud de los habitantes de los municipios vecinos.

No pues nada más que no sean así, cada quien... mientras uno menos lo piense hasta se puede morir de un infarto de cualquier cosa no precisamente de esa cosa nada más porque es lo que traen ahora, el virus ese, nada más”, Juan Manuel Murillo, opinión ciudadana

A pesar de las agresiones de los alcaldes de Tepetongo y Fresnillo, su homónimo de Jerez asegura que una vez que termine la emergencia sanitaria, el Pueblo Mágico seguirá con los brazos abiertos.

De aquí no hay represalias hacia nadie, el trato que hoy en día se le está dando a Jerez, no va a haber represalias por parte de nosotros, al contrario vamos a dar el ejemplo de recibir a toda la gente cuando podamos recibirlos con los brazos abiertos porque así los hemos recibido siempre, Jerez ha sido un pueblo de mucho visitante, de mucho turista y la verdad es que siempre se les ha recibido muy bien”, Antonio Aceves, presidente municipal de Jerez

La discriminación más fuerte se da en la frontera con Fresnillo, donde las autoridades del municipio vecino prohíben el libre tránsito a los habitantes de Jerez.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?