Debido al creciente número de mujeres violentadas durante la pandemia del coronavirus COVID-19, en Zacatecas se instaló un refugio especialmente dedicado a ellas, con la finalidad de salvaguardar el bienestar del sector femenino que ha sufrido agresiones en su hogar durante esta etapa de contingencia.

Por ello, a partir de este jueves ya opera un refugio donde a través del recién creado cuerpo de seguridad pública “Mujer Segura”, integrado en su totalidad por mujeres policías, serán trasladadas las víctimas de maltratos y recibirán alimentos además de orientación legal y psicológica.

“A partir del día de hoy (jueves) ya estaríamos teniendo este espacio, este refugio para personas víctimas de violencia, sería prácticamente los mismos números, llamar al 911, el 911 estaría comunicándose directamente a la unidad especializada de género.” Ulises Mejía, presidente municipal de Zacatecas .

“Con la patrulla Mujer Segura, que también ha estado haciendo detenciones durante las últimas semanas en materia de violencia familiar. La atención a estas mujeres será puntual y se les podrá garantizar en el que al menos durante 72 horas estén a salvo en estos refugios, se les brindarán alimentos y un espacio seguro.” Emilia Pesci, directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Zacatecas .

Este refugio solucionará de manera inmediata el problema de la policía que anteriormente solo se hacía presente para atender los reportes de violencia, y que tras una amonestación o detención del agresor, seguía dejando a la víctima sin protección de futuros maltratos.

Al refugio ya comenzaron a llegar mujeres, quienes buscan asesoría y acompañamiento para enfrentar la etapa de distanciamiento social, y que además requieren apoyo económico o de alimentación.

“Quisiera saber acerca de temas psicológicos, de asistencia psicológica, ya que últimamente he tenido varios problemas también legales, por el hecho, de que bueno todo en un conjunto, tiene tiempo que dejé a mi pareja, él no me apoya económicamente con mi bebé y a raíz de eso han surgido varios problemas, que últimamente sí me tienen muy mal, por así decirlo.” Anónimo, mujer víctima de violencia .

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?