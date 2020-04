Trabajadores de Salud y autoridades del estado de Zacatecas confirmaron un contagio múltiple de coronavirus COVID-19 en el Hospital General de Jerez de García Salinas, donde un médico contrajo la enfermedad de un paciente.

Ya se dieron algunos contagios entre mismo personal del hospital, pues obviamente se corre ese riesgo”, Pedro Ordóñez, médico del Hospital General de Jerez.

A su vez, se confirmó el contagio de hasta el momento nueve pacientes más, por este motivo, durante el fin de de semana, las instalaciones del nosocomio fueron cerradas para una limpieza profunda, mientras que los pacientes fueron reubicados en otros hospitales.

El doctor pues sin saber, porque a final de cuentas ese paciente lo trató y no eran síntomas del virus, él lo trató por otro caso externo y lo trató como un caso que no tenía que ver con este virus, llegó el contagio y a lo mejor de ahí el doctor a lo mejor contagió a muchos que de un caso ya se nos hicieron nueve, (...) aquí en Jerez lo comparto y si ha sucedido de un caso ya tenemos nueve más, pero volvemos a lo mismo, eso es lo que hoy en día es el gran riesgo que tenemos, que no sabemos, dónde nos podemos contagiar y en esos 14 días que no llegan los síntomas contagiamos a nuestros seres queridos, contagiamos a más gente y por eso nosotros y todo gobernante o todo el sector salud pedimos que se queden en casa”, Antonio Aceves, presidente municipal de Jerez.

Además de los nueve casos confirmados con COVID-19, más de una decena de enfermeras y médicos entraron en cuarentena obligatoria luego de haber tenido contacto con el médico infectado.

En el caso del hospital como ya se estaba teniendo muchos contagios, de los 16 que hoy en día tenemos, varios han sido ahí en el hospital, quieren aprovechar aislar a la gente mínimo siete días que no presenten síntomas y ya de este lunes que viene en ocho regresar las labores”, Antonio Aceves, presidente municipal de Jerez.

Por otro lado, las autoridades de Jerez, piden a la población a no atentar contra el personal del Hospital, luego de que este fin de semana, comenzaron a registrarse actos de discriminación en la zona.

Varios contagios fueron ahí, varios contagios a lo mejor son parte de los mismos doctores que están ahí y están arriesgando las vidas para salvarnos, yo creo que son los grandes héroes que hoy en día tendrían que ser aplaudidos y no reprochados como ha pasado en algunos casos aquí en Jerez se les ha tratado”, Antonio Aceves, presidente municipal de Jerez.

Continúan dando atención

Cabe destacar que el personal de salud que ha librado las pruebas de coronavirus, sigue atendiendo en el área de Urgencias, con el temor constante de llevar el virus a sus hogares.

Un tanto nerviosos porque obviamente está de por medio nuestra... bueno en mi caso, mi esposa, mis niños y si se requiere de los cuidados necesarios para llegar a casa, como es el cambio de ropa, un baño, mucha protección dentro del hospital”, Pedro Ordóñez, médico del Hospital General de Jerez.

Jerez de García Salinas es el municipio que hasta el momento presenta más casos positivos de coronavirus COVID-19 en el estado de Zacatecas, pero se debe decir que su presidente municipal, a la insistencia que ha tenido para que se apliquen el mayor número de pruebas a una población altamente migrante hacia Estados Unidos, de donde se sospecha se importó el virus.

Entre más rápido hagamos pruebas, más rápido vamos a salir de esta pandemia, de nada se trata de no hacer pruebas, de nada se trata de decir que no fue un caso positivo, que a lo mejor fue una neumonía atípica o no sé pero yo aquí en Jerez he exigido de la manera más que nos toca a nosotros, que el pueblo de Jerez sepa exactamente como está Jerez, y en el caso del COVID-19, seguiremos trabajando durísimo para que sea lo menos posible”, Antonio Aceves, presidente municipal de Jerez.

Las autoridades han dejado entrever que se han tratado de maquillar las cifras de contagios y defunciones. De los 36 casos positivos en Zacatecas, Jerez registra 19; debido al número de contagios y defunciones, municipios vecinos han pedido a sus pobladores evitar trasladarse al Pueblo Mágico.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?