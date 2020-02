Denuncian maltratos a internos de penales de Zacatecas

Custodios de penales de Zacatecas que pidieron guardar el anonimato por temor a represalias, proporcionaron a Uno TV videos en lo que se puede observar cómo grupos especiales de la Secretaría de Seguridad pública del estado realizan revisiones a los presos con lujo de violencia y tortura.

Además de que los organismos de Derechos Humanos estarían inmiscuidos en esos hechos.

¿Qué vamos a esperar?, son delincuentes obvios... pero también no se merecen esto, la verdad; quiero decirte que Derechos Humanos está inmiscuido en este plan [...] ¿por qué? Por qué no hacen su trabajo”, dijo el custodio activo en el sistema penitenciario de Zacatecas.

Afirman que las autoridades han tolerado y, en algunos casos, ordenado el uso excesivo de la fuerza pública que incluye el apuntar con armas a la cabeza y ha dejado a internos ensangrentados y convalecientes tras las revisiones cotidianas.

Los custodios aclararon que no todos los agentes penitenciarios vulneran los derechos humanos de los internos, tras darse a conocer el caso de una mujer violada por el jefe de custodios de la cárcel de calera en el 2018.

Los custodios constantemente se sienten amenazados por la delincuencia pero también por los maltratos y desinterés que reciben del Gobierno estatal.

Porque esto se veía venir tiempo atrás, lo que pasa es que no hacen su trabajo como debe ser, yo si le pido al gobernador que si no pone a trabajar a su gente, mejor que se retire [...] yo si le pido a Luz María, la de Derechos Humanos, que haga su trabajo, así como al gobernador y a sus altos mandos, Ismael Camberos también no es posible que nos trate como perros...

Por su parte, el gobernador de Zacatecas no ha fijado su postura por la crisis reciente del sistema penitenciario, aunque a inicios del año reconoció que en su administración se han seguido violentando las garantías individuales al interior de las prisiones:

Hemos tenido efectivamente observaciones de Derechos Humanos que hemos intentado cumplir a cabalidad, todas ellas derivadas de atentados que se han cometido al interior del CERESO”.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública reconoció la autenticidad de las grabaciones filtradas; precisa que son del 2016 y aunque condenó los hechos, no desmiente que estas prácticas ya no se realicen.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?