El municipio de Calera de Víctor Rosales, se convirtió en el primero en el estado de Zacatecas en contar con un sistema de video-vigilancia instalado con recursos propios del Ayuntamiento.

La instalación de cámaras no fue bien vista por grupos delictivos, quienes amenazaron al presidente municipal, Reynaldo Delgadillo, según fuentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

El alcalde prefirió no emitir declaraciones sobre las reacciones de la delincuencia y dejó las investigaciones en manos de las autoridades competentes.

Quien puede contar con esa información pudiera ser la Fiscalía o de la federación o del estado, que son los que manejan la información con el respectivo sigilo y con la estrategia de poder llegar a las últimas consecuencias en las indagatorias y llevar hasta la justicia a quienes sean los responsables”, Reynaldo Delgadillo, presidente municipal de Calera de Víctor Rosales.

El edil prefiere mantenerse distante ante las reacciones a sus acciones en seguridad pública. Foto: Omar Hernández

Y aunque prefiere mantenerse distante de las reacciones que sus acciones provocan en el ámbito de la seguridad pública, reconoció que el temor al que se enfrentan diariamente los alcaldes de todo el país.

Situación que hace a esta actividad un deporte un poco extremo digámoslo así que es complejo (...) Pues no dijimos tanto, tanto cómo sentirse seguros sabemos y estamos conscientes de lo que implica esto”, Reynaldo Delgadillo, presidente municipal de Calera de Víctor Rosales.

Sin embargo, el presidente municipal no es el único que toma distancia para hablar de los grupos delictivos que mantienen con temor a pobladores de la región.

Pues hasta ahorita todavía no, pero a veces ya ni escuchamos nada... es mejor”, Ana castro, habitante de Calera de Víctor de Rosales.

Otra de las acciones que ha cambiado la lealtad de los cuerpos policíacos y disminuido la corrupción, es la homologación de sueldos de los policías municipales, quienes ahora ganan lo mismo que un policía estatal.

Por mejorarle las condiciones de los elementos, en este caso de las prestaciones de los salarios, tan así que se homologaron a nivel estatal... ganan, es decir ganan lo mismo que la policía estatal (...) En el resultado, en el rendimiento de los elementos extraordinario, en el resultado evitar que haya comisión de faltas y delitos ha habido una disminución de un 90%”, Rafael González, director de la Policía Municipal de Calera de Víctor de Rosales.

Tras homologar sueldos, policías municipales ganan como agentes estatales. Foto: Omar Hernández

El alcalde mandó un mensaje a la federación para que volteen a ver a las corporaciones policíacas municipales como los aliados para garantizar la paz social.

Tenemos años con esta problemática, que si la Guardia Nacional, que si la Gendarmería, le vamos cambiando el nombre buscando que cada Gobierno le ponga su sello personal y a veces la realidad no cambia, yo creo que es tiempo de detenerse un poco y de voltear y creo que las policías municipales del país entero juegan un papel muy importante”, Reynaldo Delgadillo, presidente municipal de Calera de Víctor Rosales

Pero el alcalde también fue crítico con algunos presidentes municipales que se han desentendido de la obligación básica de seguridad pública.

Yo creo que primero hay que asumir, hay que asumir la responsabilidad de que hay que asumir el cargo, hay que dejar hacer que hacemos y tomar el toro por los cuernos con los riesgos que ello implica y que lo sabíamos y lo sabemos quienes estamos metidos en esto”, señaló el presidente municipal.

No obstante, agregó que : “Hoy vemos que si el presidente quiere tener policía la tiene y si no pues no y no pasa nada y luego el estado hace un esfuerzo que se ve aislado, yo creo que es importante que tengamos bases legales muy firmes en las que podamos trabajar juntos y podamos tener una consecuencia en caso de que no lo hagamos”.

El municipio de Calera se encuentra en medio de un corredor delictivo entre el área metropolitana de la capital del estado al municipio de Fresnillo, donde al menos tres de los cárteles de la droga se disputan a muerte el control territorial.

