Médicos y enfermeras del Hospital General No.1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Zacatecas se manifestaron este martes para denunciar que aún no reciben el material necesario para atender a pacientes con el nuevo coronavirus COVID-19.

El hospital fue habilitado como centro de atención COVID-19

Este martes continuaron las protestas de trabajadores de la salud del Hospital General No. 1 del IMSS de Zacatecas, debido a que médicos y enfermeras no han recibido el material de protección para atender a los pacientes de este nosocomio habilitado como centro especializado para pacientes COVID-19 en la entidad.

En la manifestación responsabilizaron penalmente al director general del IMSS, Zoé Robledo, pues señalaron que muchos de sus compañeros se han contagiado y algunos de ellos han perdido la vida, asimismo “la demanda penal es fundamentalmente por el motivo de omisión de responsabilidades como servidor público”.

Estamos demandando penalmente al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, licenciado Zoé Robledo Aburto, la demanda es penal por no cumplir con sus obligaciones como servidor público, no proteger y no haber proporcionado el equipo al personal a mis compañeros del Instituto Mexicano del Seguro Social en forma adecuada, pronta”, Armando Rosales, médico COVID-19 en el hospital del IMSS de Zacatecas.

Trabajadores temerosos de estar infectados de COVID-19

Los trabajadores de la salud de este nosocomio, tienen miedo de ser portadores del COVID-19 debido al quebranto de protocolos y cercanía con pacientes infectados, pero desde que empezó la pandemia ningún médico o enfermera ha podido acceder a una prueba de coronavirus.

Que nos digan la verdad, es lo único que queremos como trabajadores, que nos digan si tenemos los insumos, que nos digan el riesgo que estamos, yo tengo dos meses desde que hicimos una conferencia de prensa aquí y hemos exigido que nos hagan la prueba para ver si estamos positivos o no, por mí, por mis pacientes y por mi familia, hoy por hoy no la han querido hacer”, Armando Rosales, médico COVID-19 en el hospital del IMSS de Zacatecas.

A pesar de la falta de insumos y de trabajar bajo protesta los médicos y enfermeras aseguraron que seguirán brindando la atención a la población, pero advirtieron que debido a la falta de equipo el hospital pudiera convertirse también en un centro de contagios tanto para familiares, población que acude a emergencias y trabajadores de la salud.

