Este martes la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) presentó, en Zacatecas, el operativo especial implementado en todos los centros de Almacenamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del país, donde equipos especiales de soldados resguardan medicamentos y protecciones para combatir el coronavirus.

Ellos revisan minuciosamente al personal que ingresa para evitar el robo hormiga y también están habilitados para repeler, incluso con armamento, un ataque del exterior.



Los riesgos como cualquier instalación que maneja insumos; el principal riesgo es el robo, no tenemos amenazas, no existen amenazas directas sobre alguna instalación del Seguro Social, pero sí estamos expuestos ante una situación que puede generar que algunas personas se interesen en llevar el robo de insumos”, Iván Jáquez , subjefe de Estado Mayor y vocero oficial de la Sedena en la V región militar.

Por razones de seguridad no se proporcionó el número de soldados que protegen los almacenes del IMSS en el país, pero se detalló que son elementos capacitados para atender permanentemente cualquier contingencia, estos soldados en particular comen y duermen en los almacenes asignados y tienen instrucciones de no convivir con la población para evitar contagios.

Al momento de que se pueda presentar alguna agresión, el personal militar toma el control de la instalación para evitar la entrada y salida del personal que pueda verse en un riesgo potencial o evitar el ingreso de personas que sean agresoras”.



Pero el hecho de estar en descanso no significa que estén abstraídos de las actividades que se realizan, ellos siempre deben estar preparados, como dice el oficial, deben tener su equipo listo por si es caso necesario, con su equipo abordan los vehículos y salen a cumplir la misión que se haya girado”.



A diferencia de las manifestaciones de médicos y enfermeras, los encargados de los Centros de Almacenamiento aseguran que cuentan con medicamentos y protecciones suficientes, incluso existe una reserva que garantiza la operación durante 60 días.



Con lo que respecta a los equipos de protección especial e insumos COVID y medicamentos para este rubro, no hemos tenido ningún faltante desde el inicio de la pandemia, desde que en el estado se comenzó a tener los protocolos de seguridad, se ha atendido como corresponde, al inicio fue un poco difícil”, José Manuel Escobedo, coordinador de abastecimiento y equipamiento del IMSS Zacatecas.



La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de su vocero, informó que la totalidad de los cerca de 200 mil efectivos en todo el país están concentrados en atender el Plan de Emergencia DNIII-E ordenado por el presidente ante el coronavirus.

