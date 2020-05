Este domingo, elementos policíacos tuvieron que llegar hasta un centro deportivo en el municipio de Fresnillo, en Zacatecas, para desalojar a medio centenar de personas -en su mayoría masculinos de diferentes edades-, quienes violaron las restricciones para ingresar al complejo y jugaban basquetbol y futbol rápido.

Los asistentes, además exponían a menores de edad muy pequeños al contagio del coronavirus Covid-19, al violar las reglas de confinamiento y sana distancia.

En otro evento, al menos una decena de adolescentes y niños fueron encontrados dentro de un establecimiento de videojuegos, por lo que la policía tuvo que esperar a que terminaran algunas partidas para bajarles la luz y cerrar el establecimiento donde también se rompían los protocolos de confinamiento.

Estaban ahí por lo menos 40 chamacos, jóvenes y adolescentes y otros no tan jóvenes jugando futbol y los fluidos corporales, el roce y todo eso no lo comprenden, la situación en Fresnillo no está pues muy bien que digamos, ya hemos tenido algunos casos y la única forma de evitar que la gente se contagie es estando en casa y estas personas parece que les dicen: ¡salgan!, que no estén en casa, no hacen caso”, comentó Rubén Rentería, jefe del Departamento de Control Sanitario del municipio de Fresnillo.

Cansados de los llamados de atención a la ciudadanía, esta semana el Comité de Control Sanitario propondrá en sesión de Cabildo sancionar con trabajo comunitario a las personas que violen el confinamiento y la sana distancia.

Pero ya que tienen mucho tiempo de andar en la calle pues los vamos a llevar a los jardines a que poden, a que pinten los grafitis que están en las casas, es un paso que yo creo se tiene que dar, ojalá que el comité lo vote a favor y también ojalá que la gente entienda que se debe quedar en casa y bueno si quieren andar en la calle que se pongan a hacer alguna actividad por lo menos productiva, no contagiando a la gente”. Rubén Rentería, jefe del Departamento de Control Sanitario del municipio de Fresnillo.

Vale mencionar que el estado de Zacatecas ha sido nombrado por el Gobierno federal como parte de las entidades en las que menos se cumple con el confinamiento sanitario.

