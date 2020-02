Por violación a mujer en penal varonil de Zacatecas, cesan a director

En conferencia de prensa, autoridades de Zacatecas ofrecieron declaraciones luego de que una mujer fuera internada en un penal varonil donde sufrió abusos y violaciones por tres semanas. Además, se informó que el director de prevención y reinserción social del estado fue cesado.

Es Adán Jiménez Solano, director general de Prevención y Reinserción Social en el estado por órdenes del gobernador a partir de hoy deja el cargo, entregará el día lunes porque tenemos que buscar el perfil”, precisó Ismael Camberos , secretario de Seguridad Pública de Zacatecas .

A dicha conferencia también acudió una representante de la Fiscalía General de Justicia del Estado, solo para admitir que en casi medio año de investigaciones no tenían una sola orden de aprehensión y el custodio señalado por la víctima ya se había dado a la fuga.

Fátima Encina, fiscal especializada en Atención de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, justificó las acciones de la Fiscalía argumentando que todo este tiempo se han investigado el hecho.

Se indagan todas las aristas del hecho y conforme se avanza la investigación podemos establecer responsabilidades o probables responsabilidades, en este caso también se hace lo mismo, la investigación no nada más se centra en el autor de la conducta”, estableció Fátima Encina.

Aunque el gobierno, a través del secretario de Seguridad Pública, había admitido con anterioridad que la cárcel distrital de calera, era un penal varonil, y así lo enmarca la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el secretario Jehú Salas señaló que al internar a una mujer en una cárcel donde sólo había hombres argumentando por primera ocasión que la cárcel ya era mixta.

No es un penal , es una cárcel distrital y no es exclusiva de varones, es una cárcel distrital cuyo propósito es albergar a las personas que son privadas de su libertad como una medida provisional a efecto de que puedan facilitarse las audiencias y diligencias como producto de la investigación criminal que lleva a cabo la Fiscalía de Justicia, no es una cárcel exclusiva para varones”, argumentó el segundo al mando del gobierno de Zacatecas .

Para finalizar, el gobierno de del estado admitió en voz del secretario de Seguridad Pública, Ismael Camberos, que solamente simularon lasalida del sistema penal del exdirector de Cieneguillas, Antonio Solís, luego del incidente con 17 internos a inicios del año, y que ahora se desempeña como auxiliar jurídico en el Cereso de Fresnillo, donde el director es su hijo.

