Atlas vs Chivas: dónde y a qué hora será el partido

Este sábado, se llevará a cabo en punto de las 9 de la noche, el Clásico Tapatío con el partido de fútbol entre Atlas y Chivas de Guadalajara en Estadio Jalisco, correspondiente a la jornada 9 de la Liga MX.

Podrás disfrutar el Clásico Tapatío a través de TV Azteca y Fox Sports.

En el plantel del Rebaño Sagrado creen que Atlas salvará el torneo Clausura 2020 de la Liga MX con un triunfo en el partido, por lo que deberán evitar excesos de confianza.

Mientras que, el defensa Gilberto el “Tiba” Sepúlveda entiende el mal momento que viven los Rojinegros, por lo que espera un rival peligroso, mientras que dejó en claro que para Chivas es un partido con tres puntos importantes nada más.

Por supuesto, para ellos ( Atlas ) podrían salvar su torneo si le ganan a Chivas , pero para nosotros no, es muy importante, pero buscamos otras cosas más. Ganar nos posicionaría mejor esos tres puntos y es lo que estamos buscando”, mencionó el defensa.

Ante la prensa, el “Tiba” subrayó la importancia de enfrentar al Atlas, con el qué hay una oposición desde las fuerzas básicas, situación que lo hace poner más atención, lo impulsa más en busca de querer ganar este Clásico Tapatío.

Me motiva y me pone en una sensación de alerta y bien activo en donde hay que ganar y este equipo enfrente no tiene porqué ganarme y hay que pasarle por encima. Chivas siempre ha sido muy superior a muchas canteras en el futbol mexicano”, comentó.

Sobre el hecho de mantener el cero en los últimos partidos, Sepúlveda resaltó que para eso tienen que trabajar, "el equipo se ve muy unido, muy compacto, hay bastante comunicación y eso ha ayudado bastante para que se mantenga el cero atrás”, añadió el defensa sobre el Clásico Tapatío.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?