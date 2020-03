El Barcelona no entrará en quiebra pese al parón

Josep María Bartomeu, presidente del Barcelona, descartó que el conjunto culé vaya a entrar en quiebra en el mes de julio tras el parón del fútbol español por el coronavirus COVID-19.

"No entraríamos en quiebra. Pero si hasta junio no se hubiese restablecido nada, pues habría pérdidas. El club debía tener 1.050 millones. Hasta febrero llevábamos un ritmo superior al que habíamos previsto. Era el ritmo más alto de la historia. Ahora se ha parado. Si no restablecemos la normalidad, evidentemente habrá unas pérdidas. Y por eso estamos haciendo las reducciones".

AQUÍ la entrevista completa.

