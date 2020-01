Carlos Vela podría asistir a los Juegos Olímpicos

Carlos Vela, jugador del LAFC de la MLS, no descarta un posible regreso a la selección mexicana, incluso no ve con malos ojos reforzar a la sub 23 que podría asistir a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

"Si realmente se me necesita o se platican las cosas bien y a todos nos agrada la idea, adelante. Si me lo plantean... no hay locuras en esta vida", comentó para ESPN.

