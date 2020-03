Charlyn Corral: "Las mujeres tenemos una fuerza inquebrantable"

"Mi deporte me ha enseñado a no rendirme, a no conformarme, a tener dignidad y a alzar la voz cuando haya que alzarla. A través del fútbol descubrí mi carácter, mi talento, pero lo más importante... descubrí mi luz. Esa luz que tenemos desde que nacemos, esa luz que nos hace diferentes y capaces de lograr todo lo que nos propongamos, sin importar los prejuicios, las trabas, los obstáculos."

