En mayo, el COI decidirá si se realizan los Juegos Olímpicos debido al coronavirus

Dick Pound, el miembro más antiguo del Comité Olímpico Internacional, estima que un lapso de tres meses, quizás dos, se podría decidir el destino de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, que están siendo amenazados por el coronavirus de rápida propagación de China.

Pound, en una entrevista exclusiva con The Associated Press, no sonó alarmista. Pero habló con franqueza sobre los riesgos que enfrentan los Juegos Olímpicos, que comienzan el 24 de julio.

