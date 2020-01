¡De esta forma aprenden a patinar las niñas en zona de guerra!

And the Oscar goes to..." El 10 de febrero resonarán estas palabras en el Dolby Theatre de Hollywood. Carol Dysinger estará en el patio de butacas junto a Banderas, Scorsese, Tarantino, Almódovar, Brad Pitt, Tom Hanks, Joaquin Phoenix o Scarlett Johansson. Si recoge el premio al mejor corto documental lo hará en nombre de las cerca de 300 niñas que encontraron en el skateboard una tabla de salvación para su dura existencia en Afganistán.

Lee la nota completa aquí.

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?