Djokovic llora al recordar a Kobe Bryant

El tenista serbio, Novak Djokovic, rompió en llanto al ser cuestionado sobre la muerte de Kobe Bryant, a quien definió como "mentor y amigo".

"No sé qué podría decir, nos ha tomado por sorpresa. Él era uno de los mejor atletas de todos los tiempos, me inspiró a mí y a mucha gente en el mundo. Tuve la gran suerte de tener una relación personal con él durante los últimos 10 años y siempre que necesité un consejo o apoyo, él estuvo para mí. Era mi mentor y mi amigo y me rompe el corazón ver y escuchar lo que le pasó a él y a su hija".

AQUÍ el video.

