El Estadio Jalisco recibe veto por el grito homofóbico

Este domingo 19 de enero la Comisión Disciplinaria vetó al Estadio Jalisco debido a los gritos Homofóbicos que se hicieron presentes durante el partido del Atlas en contra del Puebla, en duelo correspondiente a la jornada 2 del Clausura 2020.

En dicho encuentro, el árbitro detuvo el juego en la segunda parte a causa del grito homofóbico por parte de los aficionados rojinegros.

Lamentablemente, como se repitieron en dos ocasiones más, el silbante Adonai Escobedo se vio obligado a reportarlo en su cédula arbitral.

Durante el protocolo de detener el partido, Hugo Nervo, capitán de los Zorros, se dirigió hacia la zona donde se encontraba la porra del Atlas, La Barra 51, para buscar que los fanáticos no pronunciaran nuevamente el grito prohibido.

De nada sirvió, pues la Comisión anunció el veto del inmueble, por lo que la casa del Atlas se convirtió en el primer estadio sancionado debido a esta problemática que se ha venido dando en el fútbol mexicano y que ha causado estragos en la selección mexicana.

No es la primera vez que el Estadio Jalisco se ha visto envuelto en este escándalo por las ofensas de su afición, pues en la jornada 15 del Apertura 2019, en un duelo ante el Necaxa, el árbitro en turno tuvo que detener las acciones por lo mismo.

Para la jornada 4 el Atlas no podrá contar con su afición en las tribunas, cuando enfrenten a los Xolos de Tijuana; todo con la misión de poder erradicar el grito homofóbico.

La sanción representará un duro golpe para la entidad tapatía, ya que ese día se cumplirá otro aniversario desde su fundación.

