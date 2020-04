Gabriel Caballero, triste por la inminente abolición del Ascenso MX

El estratega de los Bravos del FC Juárez, Gabriel Caballero, aseguró para MARCA Claro, que lamenta la desaparición del Ascenso MX.

"Me da tristeza porque a mí me gustaba, era una linda liga, yo veía progresos con las directivas de cada uno de los clubes, pero no había tanto interés del entorno

Leer la nota completa...

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?