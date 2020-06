Gattuso le declara la guerra al Chucky Lozano

La 'guerra' entre el Chucky Lozano y Gennaro Gattuso continúa. El técnico del Napoli habló sobre las razones por las que separó al mexicano del entrenamiento: "¿Lozano? Quien está cansado, no tiene ganas, no tiene la mente despejada, puede quedarse en el vestuario. No pasa nada si pierdes un día. Los jugadores saben que quien va al campo, cuando silbo, debe ir a mil. No dejo que nadie arruine un entrenamiento".

