Kevin Durant regresará a la NBA hasta el 2021

No lo veremos en esta temporada. Kevin Durant no regresará a las duelas en la reanudación de la temporada 2019-2020 de la NBA tras la pandemia de coronavirus el próximo 31 de julio. Durant, lesionado del tendón de Aquiles derecho desde las finales de la NBA entre su exequipo, los Warriors de Golden State y los Raptors de Toronto, no debutará esta temporada con los Nets

