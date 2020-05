La FIFA declara que The Best queda desierto

Este año, Lionel Messi no podrá revalidar su título como mejor jugador de la temporada de la FIFA, ni Cristiano Ronaldo podrá pelear por ese título ya que el máximo organismo del fútbol decidió suspender la gala de The Best y declarar desierto el premio. Esta decisión se dio debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

