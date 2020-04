La increíble forma en que se dio la llegada de Mané al Liverpool

El amor de Jürgen Klopp, técnico del Liverpool por Sadio Mané, uno de sus futbolistas más importantes, no fue a primera vista.

"La primera vez que vi a Sadio fue en Dortmund. Vi a un chico muy joven allí sentado. Llevaba una gorra de béisbol girada y una mecha rubia que todavía tiene. Parecía un rapero en ciernes y me dije: 'No tengo tiempo para eso'. Nuestro equipo entonces era bastante decente. Necesitaba a alguien que pudiera tolerar no ser titular desde el primer momento. Con él me equivoqué", revela el técnico en el documental 'Made in Senegal' de Rakuten TV al que tuvo acceso MARCA.

