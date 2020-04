La Volpe se retira como entrenador

No más Bigotón en las canchas. El estratega argentino, Ricardo Antonio La Volpe, confesó en una pequeña entrevista para el programa de ESPN, Fútbol Picante, que se alejará de los banquillos tras la situación que atravesó en Toluca."Yo estoy eligiendo ser director deportivo, yo ya no quiero dirigir más. Ya me pasó la edad, ya me pasó esa presión. Hoy Ricardo La Volpe dice, ¿a dónde? Yo no me la llevo bien con los periodistas, no me llevo muy bien con los profesionales".

