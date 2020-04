Michael Jordan recuerda una increíble anécdota de Dennis Rodman y Carmen Electra

Con el documental 'The Last Dance' en el que se aborda la última temporada en la que los Bulls de Chicago fueron campeones de la NBA de la mano de Michael Jordan han surgido un sinfín de anécdotas e historias que no habían sido reveladas. Una de ellas es sobre Dennis Rodman, quien pidió unas vacaciones a Las Vegas y 'Su Majestad' no quiso revelar qué encontraron en la cama cuando encontraron a su compañero.

