Miguel Herrera ve al América como el más grande del continente

Miguel Herrera aceptó su papel como favorito en su próximo duelo de Concachampions y aseguró que no hay equipo más poderoso en el continente Americano que las Águilas. Esto y más, en Marca Claro en 1 minuto.

El entrenador del América ofreció una conferencia de prensa previo al duelo ante el Atlanta United, correspondiente a los cuartos de final de ida de la Liga de Campeones de la CONCACAF y ahí lanzó esta advertencia al club de la MLS.

"Se enfrentan al equipo más poderoso de América. Somos el equipo más grande, peleando con River y Boca para ser los mejores del continente. Ellos están en una Liga joven, donde sí, están aportando buenas cantidades de dinero, pero no nada más ellos. Es una Liga que está en crecimiento, que cada día se ve mejor; nosotros vamos a salir con la necesidad de ganar y de sacar un resultado que nos lleve a finiquitar allá (Atlanta) esta llave".

¿Será que lo dicho por el 'Piojo' sea real? No se sabe, lo que sí es que un viejo conocido del fútbol mundial, Fernando Morientes, dejó en claro que las Águilas para lo que les alcanzaría en LaLiga de España sería solo para no descender y competir de media tabla para abajo.

"Ahora mismo me gusta Tigres, América y Cruz Azul, son equipos que estoy convencido que competirían, no para ganar un título pero sí para mantener la categoría, eso habla bien de los equipos".

Les recordamos que el partido entre América y Atlanta se disputará este miércoles 11 de marzo en el Estadio Azteca en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México, y ustedes podrán seguir el minuto a minuto a través de MarcaClaro.com.

