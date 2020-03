Monterrey vs Atlético de San Luis: dónde y a qué hora será el partido

Este sábado, se llevará a cabo en punto de las 5 de la tarde, el partido de fútbol entre Monterrey vs Atlético de San Luis, correspondiente a la jornada 9 de la Liga MX.

El encuentro entre las escuadras podrás disfrutarlo a través de Fox Sports.

Para el técnico de Atlético de San Luis, Guillermo Vázquez, Rayados de Monterrey es un gran equipo y aunque pasa por un mal momento en el torneo, no hay tiempo para confiarse.

Veo a Rayados como un gran equipo, con un gran plantel. Uno de los equipos más fuertes, están pasando por un momento delicado, pero nosotros tenemos que salir al 100 por ciento y entregarnos de principio a fin", dijo.

El sábado, Atlético San Luis visitará al Monterrey en juego de la fecha 9 del Clausura 2020 de la Liga MX.

Refirió que en lo particular el plantel debe mejorar el aspecto defensivo para tener mejor la pelota y de esta manera llegar con mejor claridad al frente, “definir mejor, aspectos que dejamos de hacer en el partido pasado".

El cuadro del Atlético de San Luis cayó 0-3 en la jornada 8 ante FC Juárez, y con ello salió de la zona de calificación.

El estratega comentó que aún sigue en recuperación el defensa argentino Matías Catalán, quien salió lesionado en el choque de hace dos semanas ante Gallos Blancos.

Por su parte, Diego Hernández apuntó que el equipo regiomontano no pasa por un buen momento a pesar de ser el actual campeón de México, sin embargo, no se debe subestimar porque goza de una plantilla de peligro y con hombres de talento en la cancha.

De la misma manera, consideró que se ha adaptado al estilo de juego aplicado por el timonel potosino:

Soy el que aporta los minutos de menor, pero me he adaptado bien al juego, creo que estoy jugando porque he hecho bien las cosas. Memo Vázquez me ha dado mucha confianza”.

El partido de Monterrey ante Atlético de San Luis, correspondiente a la jornada nueve del torneo y cuando, incluido este encuentro, quedan nueve juegos por desarrollar.

