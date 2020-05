Nicolás Castillo asegura que nunca contempló dejar el fútbol tras la trombosis

A pesar de haber sufrido una trombosis que puso hasta en peligro su vida, el chileno Nicolás Castillo asegura que jamás contempló dejar el fútbol; además aclaró que está consciente de que aún le queda mucho camino que recorrer en su recuperación.

"Nunca se me pasó por la cabeza dejar el fútbol, pero sí me va a costar. Hoy le doy más valor a la vida, me ayudaron de arriba. Es una motivación extra haber estado así", declaró en entrevista para Radio Pauta.

