Pareja canadiense realiza rutina de patinaje con I’d Do Anything For Love de Meat Loaf

El patinaje artístico continúa dejándonos grandes momentos en los Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud Lausanne 2020 y ahora, la pareja canadiense conformada por Natalie D'Alessandro y Bruce Waddell realizó su rutina de baile libre bajo el ritmo de I'd Do Anything For Love de Meat Loaf.