Los 10 secretos de Michael Jordan que reveló The Last Dance

Terminados los 10 capítulos del documental The Last Dance, hay anécdotas para la historia. No fueron pocas las revelaciones que se dieron a conocer con el paso de los diferentes capítulos. Muchos lo catalogan de exitoso por el contexto y la narrativa usada para contarlo, otros achacan a que se ha enaltecido demasiado la figura de Michael Jordan, el considerado mejor jugador de todos los tiempos.

Lee la nota completa aquí

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?