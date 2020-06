Setién habla sobre la polémica arbitral en el triunfo del Real Madrid

Quique Setién, técnico del Barcelona, habló sobre la polémica arbitral en el triunfo del Real Madrid, conjunto que le arrebató el liderato de LaLiga a los blaugranas.

"Hay cosas que no podemos controlar. Y que no dependen de nosotros. Nosotros tenemos que ganar. sobre el partido de ayer, todo el mundo ha visto lo que ha sido, cada uno hará sus valoraciones. A mí, Piqué, no ahora sino siempre, me ha parecido una persona muy inteligente"

AQUÍ sus declaraciones completas.

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?