Tom Brady confiesa que estuvo a punto de separarse de Gisele Bündchen

Tom Brady, nuevo quarterback de los Buccaneers de Tampa Bay, confesó que estuvo a punto de separarse de su esposa, la supermodelo Gisele Bündchen hace dos años. Gisele no estaba satisfecha con nuestro matrimonio. Necesitaba un cambio. Me dijo que aunque funcionara para mí, no era lo mismo para ella. A veces en una relación te encuentras en un punto en el que todo funciona para ti pero lo importante es que la relación funcione para los dos. Hay que trabajar en las dos partes para que sea sostenible", declaró en 'The Howard Stern Show'.

