A bailar: ella fue la cantante pop más escuchada en México

Danna Paola, la joven cantante se consolidó como la cantante pop más escuchada en México durante 2019 por su canción “Mala Fama”, que lanzó en el primer trimestre del año y que supera las 100 mil reproducciones en la plataforma de videos más popular de la red.

A través de su perfil oficial de Twitter, la propia Danna Paola, quien inició su carrera artística a corta edad, compartió la noticia con los más de dos millones de seguidores que tiene en esa red social.

La cantante pop expresó su alegría con un “¡viva la música!”.

“¡No lo puedo creer! Fui la artista femenina de Pop más escuchada en México en YouTube este 2019 ¡Viva la música!”, escribió Danna Paola en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, la cantante pop más escuchada no solo consiguió colocar la canción de “Mala fama” como la canción de artista femenina más escuchada dentro del “Top Pop 2019” anunciado por YouTube, pues también la canción “Oye Pablo” están dentro de los 50 temas más escuchados en México.

La canción que coloó a Danna Paola como la cantante pop más escuchada en México se encuentra tan solo por debajo de Sebastian Yatra y Reik con la canción Un año y arriba de Señorita, interpretada por Shawn Mendes y Camila Cabello.

En este conteo que mide las canciones con más escuchadas en México cantantes como Ariana Grande y Gloria Trevi también tienen más de dos temas posicionados.

Por su parte, Carlos Rivera colocó la canción Me muero con más de 141 millones de reproducciones, en el lugar número 10 pese a que el tema fue lanzando en el 2018; Sería más fácil, del mismo intérprete, se posicionó en el lugar número 12, y Te esperaba alcanzó el número 34.

Además de la Danna Paola como la cantante pop más escuchada, la interprete y compositora estadounidense Billie Eilish ocupó varios lugares dentro del conteo gracias a los temas Lovely, You should see me in a crown, Bad guy y Bury a friend, los primeros dos lanzados en 2018 y los últimos publicados en 2019.

