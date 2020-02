A este actor no le gustaría trabajar con Yalitza Aparicio

El actor Alberto Estrella aseguró que no le gustaría trabajar con Yalitza Aparicio y descartó la posibilidad de hacerlo, pues no hay un proyecto que pudiera unirlos y prefiere no adelantarse a los hechos.

Yo no conozco a Yalitza y no me gustaría trabajar con ella, por la sencilla razón de que no existe un proyecto; además, si me propusieran algo que me interesará también debería analizarlo, porque no sé cuál es su capacidad actoral", comentó.

Aunque reconoció que el trabajo hecho por la oaxaqueña en la cinta Roma, de Alfonso Cuarón, le agradó, tiene sus reservas y prefiere no adelantarse ni especular.

Lo mejor es no ponerme en una circunstancia así y esperar: Alberto Estrella Foto: Cuartoscuro

Ella ha sido sincera y lo ha confesado, que no sabe actuación y mejor prefiero no adelantarme, porque es como si me dijeran que si me gustaría trabajar con Meryl Streep".

Por otra parte, el actor también está trabajando en un drama televisivo en la que da vida a un hombre sumamente machista, que tiene dominada a esposa.

Es una historia para reflexionar sobre muchas cosas y cambiar otras, que estamos muy a tiempo”, finalizó.

Algunos datos sobre Yalitza Aparicio

Nació en Tlaxiaco , localidad indígena perteneciente a la Mixteca Alta del estado de Oaxaca

, localidad indígena perteneciente a la Mixteca Alta del estado de Oaxaca Es licenciada en Educación y, antes de saltar a la fama, se desempeñaba como maestra rural en una escuela de su localidad. Nunca había actuado antes de audicionar para Roma, y su participación fue una mera coincidencia.

En realidad, la interesada en ser seleccionada para la producción era su hermana, quien la invitó a acompañarla a la audición. Ahí, Yalitza encantó a los productores y fue llamada para continuar con el proceso.

encantó a los productores y fue llamada para continuar con el proceso. Temerosa de que se tratara de un engaño, y sin saber nada de Alfonso Cuarón, la joven continuó en el camino bajo la encomienda de su hermana, quien no pudo hacerlo por su embarazo.

