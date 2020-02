A ocho meses del inicio de la gira My Chemical Romance agota entradas

A dos días del anuncio que hiciera la banda estadunidense My Chemical Romance sobre una gira por Norteamérica, ya están agotadas las entradas para todos los shows que tiene programados en más de 15 ciudades a partir de septiembre.

Luego de siete años de separación de la banda, la noticia del reencuentro de My Chemical Romance llevó a que la agrupación de éxitos “Welcome to the black parade”, “famous last words”, y “teenagers” abarrotará un reciento de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

El anunció de la gira por Estados Unidos y Canadá, fue después del éxito alcanzado en Los Ángeles. Como parte de la gira de My Chemical Romance tocarán en ciudades como Detroit, Toronto y Dallas.

Los conciertos de My Chemical Romance empezarán en el mes de septiembre para cerrar el 14 de octubre, sin embargo ya no existen boletos, por lo que la agrupación de Gerard Way agradeció a todos sus admiradores confirmando que ya no hay entradas para ninguna de sus presentaciones.

Incluso en Los Ángeles se añadieron fechas, pues contará con tres conciertos en The Forum así como en su ciudad natal, Nueva Jersey, donde tocarán dos noches dentro de Prudential Center.

Aparte de su tour anunciado para América del Norte My Chemical Romance también se presentarán en Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Moscú y Alemania.

Por lo pronto la banda estadounidense de rock no tiene previstas presentaciones en países de América Latina.

