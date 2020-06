El actor británico Ian Holm, mejor conocido por sus papeles en la trilogía "El Señor de los Anillos" ("The Lord of the Rings") y "Alien", murió a los 88 años por una enfermedad relacionada con el Parkinson, según el periódico The Guardian.

"Es con gran tristeza que el actor Sir Ian Holm CBE falleció esta mañana a la edad de 88 años", dijo su agente al periódico.

“Murió pacíficamente en el hospital, con su familia y cuidador. Encantador, amable y ferozmente talentoso, lo extrañaremos enormemente ”.

El actor, que recibió una nominación al Oscar por su actuación en la película de 1981 "Chariots of Fire", comenzó su carrera en el escenario trabajando como parte de la Royal Shakespeare Company y ganó exposición internacional cuando fue elegido como Android Ash en la película "Alien" de 1979.

Su papel como entrenador de atletismo en "Chariots of Fire" le valió un premio de cine de la Academia Británica (Bafta) y un Oscar por Mejor Actor de Reparto, mientras interpretaba a Bilbo Baggins en dos de las películas de "El Señor de los Anillos", un papel que repitió. en la reciente serie de películas "El Hobbit".

No pudo acudir a la reunión virtual de elenco de "El Señor de los Anilos"

A principios de este mes, el actor expresó su tristeza por no haber podido participar en una reunión virtual del elenco de "El Señor de los Anillos", y dijo :

"Lamento no verlos en persona, los extraño a todos y espero que sus aventuras los hayan llevado a muchos lugares, Estoy encerrado en mi hogar hobbit".

Así lo recuerda su familia

Los últimos días de Holm fueron documentados en una serie de retratos que pintó su esposa, Sophie de Stempel.

