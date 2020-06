Actriz de Glee acusa a Lea Michele de discriminación

Lea Michele, quien fue una de las protagonistas de la serie Glee, compartió un mensaje a través de sus redes sociales hablando sobre la muerte de George Floyd y los actos discriminatorios que se viven en Estados Unidos.

George Floyd no se merecía esto. Esto no fue un incidente aislado y debe terminar".

Sin embargo, la actriz jamás se imaginó que su excompañera, Samanthay Ware, le recordaría en esa publicación lo mal que la trataba en el set cuando grababan juntas.

¡Me muero de risa! ¿Recuerdas cuando hiciste de mi primera aparición en televisión un verdadero infierno? Porque yo, nunca lo olvidaré”.

La actriz también mencionó los comentarios groseros que Lea hacía y habló sobre las traumáticas microagresiones que la hicieron cuestionarse si quería continuar con su carrera en Hollywood.

La acusación de Ware hizo que otros de sus excompañeros de Glee la apoyaran y a través de memes confirmaran que la versión de que Lea los trataba mal era completamente cierta.

Otro testimonio que llamó la atención fue el de Dabier, quien apareció en un único episodio de Glee.

No me dejaste sentarme en la mesa con los otros chicos del cast, porque no pertenecía ahí”.

Sus seguidores se mostraron sorprendidos y pusieron algunas reacciones de incredulidad.

Desde el estreno de la serie en 2009 circularon algunos rumores de que Lea no era la mejor compañera, ya que se creía superior a todos los demás.

Ella vivía mandoneando, dando órdenes, pidiendo tal vestuario o determinada comida a una hora específica". Amber Riley

Hasta el momento Lea Michele no ha hecho ninguna declaración.

