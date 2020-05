La cantante británica Adele compartió en su cuenta de Instagram una fotografía a raíz de su cumpleaños, en donde impactó con su gran cambio físico por aparecer muy delgada

Adele agradeció los saludos que recibió ese día y también al personal que mantiene seguro a todos en plena pandemia. La fotografía muestra los cambios físicos recientes del cantante que aparece casi irreconocibles.

En la foto la artista está vestida con un traje corto que deja ver perfectamente su nueva y cambiada figura.

Con más de 2 millones de reacciones en Instagram, la fotografía de la intérprete de temas como Someone like you y Skyfall, dio vuelta en otras plataformas como Twitter, donde algunos usuarios elogian el gran cambio.

