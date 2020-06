Aislinn Derbez comparte en redes cómo superar una ruptura amorosa

Aislinn Derbez compartió a través de su podcast “La magia del caos”, los métodos para superar una ruptura amorosa, luego de que se revelara su rompimiento con el actor Mauricio Ochmann.

Durante la charla con la escritora Lina Holtman, Aislinn Derbez abrió su corazón y explocó por qué prefiere afrontar una decepción amorosa desde el dolor.

[instagram=https://www.instagram.com/tv/CBmKMYIHCHX=instagram]

Aislinn Derbez expresó que ella prefiere enfrentar una ruptura amorosa a partir del llanto, la distancia y hasta los recuerdos.

Yo soy de las que dice: ¡Ah! ¿Esto me duele?, pues voy a ver todas las fotos, voy a ver todo lo que viví con él ... Lo voy a ver ahorita, lo voy a sentir ahorita y voy a dejar que me duela y voy a llorar, y voy a sentir que se me va la vida, y voy a sentir que me estoy muriendo, pero voy a hacerlo hasta que pueda seguir viendo esa foto y ya no me duela”, dijo la hija de Eugenio Derbez.

La protagonista de “A la mala” señaló que es más fácil superar una etapa conflictiva, una vez que se acepta el “caos” dentro de la vida, ya que servirá para encontrar un camino hacia los procesos más amigables y de aprendizaje.

Una ruptura amorosa es igual que cuando se pierde a un ser querido: Aislinn Derbez

Afirmó que, para ella, un quiebre amoroso es similar o más doloroso como cuando se enfrenta la pérdida de un ser querido.

No hay cosa que te pueda doler más que te rompan el corazón. Yo creo que a veces es más doloroso que te deje una pareja o un noviazgo que estabas enamorado, que cuando muere alguien”.

"En un corazón roto, la cosa más sanadora que puede haber es de verdad dejar que te duela, en lugar de estar buscando”, agregó la expareja de Ochmann.

En marzo de 2020, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann anunciaron su separación mediante un comunicado, en el que señalaron que preferían reforzar su relación de amistad y parar la relación de pareja.

