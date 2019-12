Al Pacino confesó que necesitó terapia después de “El Padrino”

Al Pacino, quien interpretó el personaje de Michael Corleone en la película “El Padrino”, que salió en 1972 y que trató sobre una poderosa familia criminal ficticia de Nueva York, confesó que necesitó terapia psicológica después del filme, ya que no supo cómo manejar esa fama repentina.

Tuve que trabajar muchas cosas, la depresión es muy triste, puede durar mucho tiempo, es aterradora”. Al Pacino, actor.

Al Pacino reveló que asistió a terapia por cinco días a la semana durante 25 años y que todas estas sesiones le ayudaron a visibilizar sus problemas de salud mental. También dijo que la ayuda psicológica que recibió le sirvió para acomodar sus prioridades y tomar su trabajo con más tranquilidad.

En los siguientes años seleccione de manera más escrupulosa los trabajos en los que quería embarcarme”. Al Pacino, actor.

Además, señaló que fue la mejor decisión de su vida alejarse de ese ritmo frenético de trabajo, a pesar de que sus ingresos económicos disminuyeron.

La terapia y el paso del tiempo me situaron en un plano mucho más maduro que me ha ayudado a afrontar el éxito de forma distinta”. Al Pacino, actor

Al Pacino también admitió que se siente más tranquilo con su estilo de vida, ya que no ha vuelto a sentir el estrés que lo obligó a pedir ayuda psicológica.

Su nuevo proyecto

Al Pacino se encuentra de vuelta a lado de Martin Scorsese en la película “El irlandés” donde lo acompañan los actores Robert de Niro y Joe Pesci. En diversas entrevistas, el actor ha comentado que se sintió excelente por haber participado en este proyecto y que está agradecido por estar sano.

La gente entra en depresión y es horrible. Lo sé porque yo he tenido episodios de situaciones que se acercan a eso pero no de gran intensidad. Si estoy deprimido, no lo sé. Si sé que me siento libre y afortunado”. Al Pacino, actor.

Su nueva película está nominada a cinco Globos de Oro y ha sido catalogada como la mejor película de 2019 para la National Board of Review y el Círculo de Críticos de Nueva York.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?