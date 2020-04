Alejandra Guzmán aseguró a través de una carta que subió a su cuenta de Instagram, que no ha caído en drogas, como tampoco le da dinero a su hija Frida Sofia y que no tuvo relación alguna con el exnovio de la chica.

"Qué pena tener que aclarar esto en un momento donde la humanidad se encuentra preocupada por la salud mundial, los que me conocen saben que no soy de escribir estos mensajes y digo las cosas directas y en la cara", comenzó el mensaje la cantante.

Esta aclaración la hace para desmentir la nota de una revista de espectáculos en la que se aseguró que la intérprete de Reina de corazones, había recaído en las drogas y el alcohol, motivada por sus managers, quienes también, según la publicación, abusaron de su confianza.

En cuanto a la situación que vive con su decendiente Frida Sofia, la hija de Silvia Pinal fue enfática y determinante:

"A mi hija no le envío dinero, por favor, no digan algo que no es verdad, tampoco vive en un departamento de ese precio, sólo pagó la cuota de mantenimiento mensual dónde vive y los impuestos anuales del mismo departamento, así como el carro en el que se mueve, ella se encarga de su comida y gastos personales", refiere.

Finalmente, la cantante agradeció a todos el leer sus lineas y expresó que no hablará más del tema.

"Agradezco la atención y si no contesto más es porque estaré ocupada y atenta de la salud de mi madre, así como ocupándome de mi presente y futuro. Por favor no se distraigan más, ni le den fuerza a estos chismes porque el chat fue FALSO, quédense en casa y deseo que estén bien...", concluyó el mensaje.

Esta carta también la compartió su hermano Luis Enrique en su cuenta de Instagram.

