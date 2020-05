Alex Fernández presenta su nuevo sencillo “El Tiempo No Perdona”

Tras el exitoso debut de su primer álbum “Sigue la dinastía”, Alex Fernández regresa a la escena musical para presentar su nuevo sencillo “El Tiempo No Perdona”, un emotivo tema dedicado a su padre.

Para realizar este tema, me inspire en mi papá, en mi abuelo, en todas mis figuras paternas y más que nada en la gente también, en el ciclo de vida, el ciclo sin fin de lo que es la figura paterna, para que la gente pueda cantarla y dedicarla ahora más que nunca que ya se viene el Día del Padre”. Alex Fernández, cantante.

Con este nuevo tema, el heredero de los Fernández manda un mensaje fraternal en el que invita a valorar cada uno de los momentos que vivimos.

También nos contó cuál ha sido el consejo más valioso que le ha dado su papá, Alejandro Fernández:

Tener los pies en la tierra, siempre estar bien conectados, estar al pendiente y cuidando de la familia porque como bien lo dice la canción el tiempo no perdona y a veces cuando te enfocas mucho en tus objetivos de trabajo o en las ambiciones, después de mucho tiempo volteas para atrás y ya está todo mundo está haciendo sus vidas”.

Alex Fernández dejó claro que tiene muy presente el valor de la familia: “siempre hay que procurar pasar tiempo con tus seres queridos, con tus papás, con tus abuelos, hijos y disfrutarlos lo más que puedas”.

“El Tiempo No Perdona”

Sin duda, como dice el dicho “lo que es para ti, es para ti” y así fue cómo llegó este tema a las manos de Alex.

La canción es del chico Elizalde, mi papá la escuchó, se la pidió para mandársela a mi abuelo y que él la escuchara y le dijo: ‘mira papá te dedico esta canción’, a mi abuelo le gustó mucho, después me la enseñó y me preguntó si me gustaba, y obviamente al escuchar la canción me encantó, y decidí que sí la quería grabar”. Alex Fernández, cantante

“El tiempo no perdona” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música y muy pronto llegará a las tiendas el disco del predecesor de la dinastía Fernández.

