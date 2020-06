La directora de orquesta mexicana Alondra de la Parra cree en la voluntad como un gran motor esencial para lograr los cometidos, en su caso mantener el impulso para dirigir la Orquesta Sinfónica de la Radio de Fráncfort, una meta que la artista consiguió en dos ocasiones esta misma semana.

Su debut con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Fráncfort, tras dirigir a más de 100 orquestas en 25 países como la Orquesta de París, Orquesta Filarmónica de Londres y la Tonhalle-Orchester de Zurich, tuvo lugar tras una espera de tres años. Alondra de la Parra ya tenía una fecha en Fráncfort, pero tuvo que cancelar por su segundo embarazo.

Voluntad es casi todo, y siempre hay que estar empujando, empujando y nunca es fácil, de repente la gente puede pensar que lo es, pero no. Me he dado cuenta que las personas que logran lo que quieren, mis colegas, gente que admiro, siempre observo que la diferencia es que ellos hacen las cosas, no esperan que alguien se los facilite".

Una agenda complicada

Pero Fráncfort fue una excepción, además de felicitarla por el futuro bebé, buscaron reprogramar a la fecha más próxima disponible y lo fijaron para abril de este año. Entonces, la pandemia de coronavirus provocó una nueva demora. Sin embargo, invitaron a Alondra de la Parra a participar en los conciertos por streaming que la orquesta ha realizado durante toda la cuarentena.

Normalmente cuando alguien cancela por enfermedad o por cualquier otra cosa a veces se pierden las fechas, a veces no, pero ¿por embarazo? Muchas orquestas no me volvieron a invitar. Todavía esas cosas no están automatizadas porque ha habido pocas mujeres en esta profesión y luego pocas mujeres madres. Cuando yo me embaracé no tenía muchas otras directoras a quienes acudir o a quienes observar cómo les fue en esta situación".

Al principio Alondra de la Parra dudaba del formato sin público presencial, pero cambió de opinión, pues es una de las escasas oportunidades para hacer música en la actualidad y el público internacional está ávido de estas ofertas culturales: “Es un respiro como artista y también conectar de alguna manera con el público y con los músicos”, dijo la directora nacida en 1980.

