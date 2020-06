Ana de la Reguera se pronunció en Twitter para asegurar que también sufrió ataques por parte de Horacio Villalobos, calificó a las afirmaciones del conductor como misóginos y agradeció a Amandititita por inspirarla a alzar la voz.

El problema es de fondo, permitiéndose que se hable en TV abierta sobre la apariencia de una mujer promueve y normaliza la misoginia y el maltrato verbal hacia nosotras", escribió De la Reguera .

Algunos internautas preguntaron a razón de las acusaciones y pruebas ante los comentarios de la actriz de 43 años, así que ella contestó con otro tuit.

La oleada de publicaciones con críticas hacia Horacio Villalobos comenzó cuando la cantante Amandititita recordó en Twitter la forma en que el también actor se burlaba de ella con parodias y comentarios contra su físico.

Y es que, Claudia Lizaldi y Polo Morín también escribieron su inconformidad por los comentarios del conductor de 49 años.

Me incluyo, me ha insultado por años sin consecuencia alguna, algún día decidió que me odiaba y ha sido implacable al ofenderme de todas las formas posibles” escribió la actriz .

Mientras que el joven actor Polo Morín publicó un pequeño hilo y al final aseguró que aunque todos -en algún momento- han hecho comentarios desafortunados, homofóbicos, misóginos, clasistas, “todos podemos dejar de hacerlos. Estamos aprendiendo a desaprender muchas cosas”

