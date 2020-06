La conductora de televisión Andrea Legarreta se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que fuera vinculada con una mujer que cometió saqueos en la Ciudad de México y que se dijo era su prima.

La mujer supuestamente lleva por apellido “Legarreta” por lo que fue inmediatamente vinculada con la conductora estelar del programa matutino “Hoy”, sin embargo, Andrea rechazó rotundamente esta acusación.

Aquí vamos de nuevo, una vez más queriendo mancharme. Ahora me quieren relacionar con una mujer que cometió actos de vandalismo porque supuestamente se apellida Legarreta. Jamás la he visto! No apoyo la violencia!”, escribió en una publicación de Instagram.

El tema llegó a los primeros lugares de las tendencias de Twitter en México y se comenzó a utilizar el hashtag #DestruyoComoLegarreta para recopilar comentarios, fotografías, memes o ataques directos, aunque también hubo quien defendió a la conductora, pues aseguran que la responsabilidad no es de Andrea, sino de quien realiza las acciones.

Buscan manchar imagen de Andrea Legarreta

Por su parte, la conductora hizo varias aclaraciones y una petición muy especial para la gente que pedía una respuesta a las provocaciones.

Reveló que diversos amigos le mandaron mensajes con la explicación de la nueva tendencia que se popularizó en las redes sociales, pero aseguró que no conoce a nadie con ese nombre y desconoce si algún familiar lejano tiene una hija con las descripciones de la mujer con la que es vinculada.

También aseguró que no importa si es su prima o su hermana, pues la responsabilidad no tiene que recaer sobre ella. Andrea insistió en que las personas que conocen su actuar, saben que “en lugar de destruir, trato de construir. Saben que en lugar de atacar, intento defender”.

Andrea Legarreta además pidió a los usuarios que retiren sus comentarios de manera inmediata, pues fue un tema inventado por alguien que busca manchar su imagen.

