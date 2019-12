Angélica Rivera festeja Navidad al lado de “El Güero” Castro y sus hijas

La exprimera dama y actriz Angélica Rivera celebró la Navidad al lado de sus hijas, Sofía, Regina y Fernanda Castro, y de su exesposo, el productor de televisión José Alberto “El Güero” Castro.

En una imagen que compartió Sofía Castro a través de su cuenta de Instagram, se ve a la familia feliz reunida en torno a un gran árbol de Navidad. El texto que acompaña a la imagen dice lo siguiente:

“Happy Holidays from our family to yours. (Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Feliz navidad, todo mi amor).

En la fotografía aparece Angélica Rivera perfectamente combinada de rojo junto a sus hijas y su exmarido, José Alberto “El Güero” Castro.

¿Se habrán reconciliado Angélica Rivera y “El Güero” Castro?

Con esta imagen, se renuevan los rumores de una posible reconciliación entre la actriz y su exmarido, de quien se divorció en el año 2008.

Cabe recordar que Angélica Rivera solicitó la anulación de su matrimonio con “El Güero” Castro para poder casarse con el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. La ceremonia religiosa se llevó a cabo en 2010, en la Catedral de Toluca.

Acerca de una posible reconciliación con su expareja, José Alberto “El Güero” Castro ha dicho en varias ocasiones que no hay ninguna posibilidad de que eso suceda, y que el único lazo que los une son sus hijas y “una entrañable amistad”.

La ex primera dama está ausente de los reflectores desde hace varios meses

Angélica Rivera ha tenido poca actividad pública desde que se divorció del expresidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, recientemente el maquillista de las estrellas Víctor Guadarrama, “posteó” una foto al lado de la actriz, lo que alentó rumores acerca de su regreso a los foros.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?