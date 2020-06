Angelina Jolie Voight es el nombre completo de esta polifacética mujer, actriz, modelo, filántropa, directora, guionista y activista por los derechos de las mujeres.

En la víspera de su cumpleaños 45, te presentamos algunos datos curiosos sobre la vida de esta guapa actriz.

Durante su adolescencia y juventud estudió en el Instituto de Teatro y Cine de Lee Strasberg y en el Met Theatre Group de Los Ángeles. Durante este tiempo también se dedicó a trabajar como modelo.

En esa época, Jolie también se dedicaba a bailar en locales nocturnos, además de que solía teñirse el pelo de colores estrafalarios.

Hubo un tiempo en su vida en el que se dedicó a coleccionar cuchillos, afición que le nació luego de asistir, junto con su madre, a presenciar una obra medieval.

Ha estado casada en tres ocasiones, la última con el actor Brad Pitt, con quien procreó a tres de sus seis hijos. La pareja se separó en el año 2016 y su divorcio se concretó en abril de 2019.

Angelina Jolie presentó una demanda de divorcio alegando “diferencias irreconciliables” tras once años de relación y dos de matrimonio. No obstante, se rumoró que Brad Pitt ejercía violencia sobre sus hijos.

Se ha hecho varios tatuajes en diferentes partes del cuerpo, entre ellos una cita del autor Tennessee Williams “a prayer for the wild at heart, kept in cages”, que podría traducirse como “una plegaria para los salvajes de corazón, que están enjaulados”.

Rechazó una oferta para formar parte del elenco principal en la cinta Los Ángeles de Charly.

Se sometió a una doble mastectomía debido a los antecedentes que hay en su familia de muertes por cáncer de mama. También hizo que le extirparan los ovarios y las trompas de Falopio, con el fin de prevenir un posible cáncer de ovarios.

Es embajadora de buena voluntad del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), labor que la ha llevado a visitar campos de refugiados por todo el mundo.

Su hija Shiloh, la primera engendrada con Brad Pitt, nació con el sexo femenino, sin embargo, desde muy temprana edad la pequeña manifestó su deseo de ser hombre, de hecho, a sus 14 años, Shiloh, o John, como se siente y desea ser conocido, lleva siempre el pelo corto, usa corbatas y boinas y ropa comúnmente masculina.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?